Riunione dell’Esecutivo per fare il punto sul tema dei dazi

Nei giorni scorsi si è tenuta a Palazzo Chigi, presieduta dal Premier Meloni, un vertice di Governo per approfondire la questione dei dazi commerciali imposti dall’Amministrazione Trump. Al vertice di Governo hanno partecipato i Vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione, per il Pnrr, Tommaso Foti e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I Ministri hanno sottoposto al Premier le diverse ipotesi di strategia attualmente in fase di studio per sostenere le filiere produttive e rilanciare la competitività delle imprese. Nel corso dell’incontro, i membri del Governo hanno ribadito la necessità di affrontare il tema dei dazi in maniera determinata e pragmatica, facendo di tutto per evitare una guerra commerciale che potrebbe causare danni ulteriori a quelli strettamente connessi ai dazi. La discussione ha anche toccato l’ambito degli strumenti necessari per sostenere le imprese, a partire dalla necessità di intervenire su alcune regole imposte dal Green Deal europeo e sulla semplificazione del quadro normativo.

