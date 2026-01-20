circle x black
6 A per crescere bene, vodcast pediatri Sip per vivere sani oggi e domani

Presto online l'iniziativa che accompagna genitori ed educatori nelle scelte che promuovono il benessere degli adulti del futuro

20 gennaio 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
Non solo i primi mille giorni: le scelte quotidiane dei primi anni di vita possono fare la differenza anche nella salute e il benessere del futuro, con la prevenzione di molte malattie croniche. Da questa consapevolezza nasce il vodcast 'Le 6 A - La salute si costruisce da piccoli', realizzato da Adnkronos in collaborazione con la Società italiana di pediatria (Sip). Il progetto, pensato per accompagnare genitori, educatori con un linguaggio chiaro e accessibile, offre indicazioni pratiche per crescere bambini più sani, oggi e domani.

Protagoniste del vodcast - presto online sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com - sono 6 parole chiave, 6 A che raccontano altrettanti pilastri della salute: allattamento al seno, un gesto naturale che è anche un investimento sul futuro di mamma e bambino; aderenza alle vaccinazioni, una protezione fondamentale che ha salvato milioni di vite e continua a farlo; attenzione agli schermi, perché troppo digitale e troppo presto può interferire con sonno, linguaggio, movimento e relazioni; alimentazione corretta, per contrastare sovrappeso e obesità, che oggi in Italia riguardano 1 bambino su 3. Ma ci sono anche la A di attività motoria, indispensabile per crescere forti, sicuri e socialmente attivi, e quella delle abitudini del sonno, spesso sottovalutate, ma decisive per lo sviluppo, l'apprendimento e il benessere emotivo.

Attraverso storie, dati e il contributo degli esperti della Sip, 'Le 6 A - La salute si costruisce da piccoli' aiuta a trasformare le informazioni in scelte consapevoli, perché prendersi cura dei bambini significa costruire la salute degli adulti di domani.

vodcast 'Le 6 A – La salute si costruisce da piccoli' bambini e alimentazione corretta Sip Società italiana di pediatria allattamento attenzione agli schermi aderenza vaccinazioni attività motoria abitudini del sonno
