A Bari il Levante FADOI Forum: "Dalla prevenzione alla sostenibilità"

Si è concluso alla Fiera del Levante di Bari il Levante FADOI Forum, dedicato al tema "Dalla prevenzione alla sostenibilità della Salute". Una giornata di confronto tra professionisti sanitari, istituzioni e rappresentanti del mondo scientifico per riflettere sul futuro della sanità e sulla necessità di costruire una rete capace di integrare competenze e approcci diversi, con la Medicina interna come elemento di sintesi. Al centro del Forum la visione One Health, che considera la salute come il risultato dell'interazione tra benessere delle persone, tutela dell'ambiente, cambiamenti climatici, alimentazione e corretti stili di vita. Grande attenzione è stata dedicata alla prevenzione e alla possibilità di intercettare i fattori di rischio prima dell'insorgenza della malattia, anche attraverso iniziative rivolte direttamente ai cittadini. Un approccio che trova spazio nel One Health Village, dove sono stati proposti screening gratuiti e attività di sensibilizzazione. La giornata si è conclusa con la presentazione del Manifesto per la One Health, dieci raccomandazioni rivolte a istituzioni, professionisti sanitari e cittadini, con l'obiettivo di trasformare i principi della salute unica in azioni concrete e misurabili.