circle x black
Cerca nel sito
 

A Bari il Levante FADOI Forum: "Dalla prevenzione alla sostenibilità"

sponsor

22 settembre 2026 | 17.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è concluso alla Fiera del Levante di Bari il Levante FADOI Forum, dedicato al tema "Dalla prevenzione alla sostenibilità della Salute". Una giornata di confronto tra professionisti sanitari, istituzioni e rappresentanti del mondo scientifico per riflettere sul futuro della sanità e sulla necessità di costruire una rete capace di integrare competenze e approcci diversi, con la Medicina interna come elemento di sintesi. Al centro del Forum la visione One Health, che considera la salute come il risultato dell'interazione tra benessere delle persone, tutela dell'ambiente, cambiamenti climatici, alimentazione e corretti stili di vita. Grande attenzione è stata dedicata alla prevenzione e alla possibilità di intercettare i fattori di rischio prima dell'insorgenza della malattia, anche attraverso iniziative rivolte direttamente ai cittadini. Un approccio che trova spazio nel One Health Village, dove sono stati proposti screening gratuiti e attività di sensibilizzazione. La giornata si è conclusa con la presentazione del Manifesto per la One Health, dieci raccomandazioni rivolte a istituzioni, professionisti sanitari e cittadini, con l'obiettivo di trasformare i principi della salute unica in azioni concrete e misurabili.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Ilaria Cucchi visita un Cpr: "Psicofarmaci non per curare ma per gestire la disperazione" - Video
Manovra, Salvini: "Banche possono contribuire così come i big dell'energia" - Video
Marattin: "Scuola non funziona, più che slogan su stranieri vanno risolti problemi" - Video
Finanza, Testa (Borsa italiana): "1.000 imprese quotate per aumento 1,5% Pil" - Video
Reggio Calabria, cento colpi di pistola e fucile esplosi a capodanno: scattano arresti e divieti di dimora - Video
Tre milioni di euro nascosti nei muri, blitz anticamorra nel Napoletano - Video
Funerali Mazzola, l'uscita del feretro dalla basilica di Sant'Ambrogio: l'ultimo coro dei tifosi dell'Inter - Video
Quando Presley Gerber parlava delle dipendenze: "A 14 anni ho iniziato a lavorare e a prendere farmaci" - Video
"Ciao Sandro", a Milano l'ultimo saluto a Mazzola: l'arrivo del feretro alla basilica di Sant'Ambrogio - Video
Capasa (Cnmi): "Moda sotto attacco del fast fashion, risposta deve venire da politica e Ue" - Video
Nuovo Piano demenze e Alzheimer, Schillaci: "Più fondi in Manovra" - Video
"Volevamo cantare 'Bollo ciao' con le opposizioni", la battuta di Meloni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza