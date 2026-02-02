A Milano-Cortina il Manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta"

Fondazione Airc, Fondazione Milano Cortina 2026 ed Esselunga insieme per promuovere sport e stili di vita sani in vista dei Giochi Olimpici Invernali e della Giornata mondiale contro il cancro

Contro i tumori "ogni movimento conta". Ed è proprio questo il titolo del Manifesto della prevenzione siglato oggi, voluto e ideato da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, con il patrocinio del ministero della Salute, di Fondazione Milano Cortina 2026 ed Esselunga come primo firmatario. La firma in concomitanza con l'avvio dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 e in prossimità del World Cancer Day del 4 febbraio, riaffermando il valore dello sport come motore di salute, prevenzione e inclusione. Il Manifesto della prevenzione nasce per diffondere una cultura della prevenzione accessibile, inclusiva e sostenibile, promuovendo comportamenti e scelte consapevoli per ridurre i principali fattori di rischio oncologici modificabili, si legge in una nota.

Numerosi studi hanno infatti dimostrato che il 40% circa dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile attraverso sane abitudini: non fumare, fare attività fisica, scegliere un'alimentazione varia ed equilibrata in linea con la dieta mediterranea, non bere alcolici, aderire alle vaccinazioni e agli screening raccomandati per la diagnosi precoce. Il documento si articola in 10 punti, che intrecciano i valori dello sport con i principi fondamentali della prevenzione e della salute. Dalla costanza all'importanza del benessere mentale, dalla forza del gruppo al valore dell'esempio, il Manifesto invita cittadini, istituzioni, enti e imprese a fare squadra per il benessere collettivo.

"Con questo Manifesto - commenta Andrea Sironi, presidente di Fondazione Airc - rinnoviamo un impegno fondamentale per la missione di Airc: portare la prevenzione al centro della vita delle persone, con strumenti semplici, accessibili e basati sulle evidenze scientifiche. Le scelte quotidiane possono contribuire a ridurre significativamente il rischio di sviluppare un tumore. Condividere questo percorso insieme a Fondazione Milano Cortina 2026 ed Esselunga ci permette di amplificare il messaggio e di raggiungere comunità diverse, trasformando i valori dello sport in un motore di salute per tutti".

Per Diana Bianchedi, chief strategy planning & legacy officer di Fondazione Milano Cortina, "questo Manifesto ci ricorda che la prevenzione è un gesto semplice alla portata di tutti. Come Fondazione crediamo nel potere dello sport di ispirare scelte sane e ci impegniamo affinché l'entusiasmo dei Giochi diventi eredità concreta per le persone. La collaborazione con Airc ed Esselunga rafforza questo impegno: promuovere la prevenzione significa investire sul futuro delle nuove generazioni, un percorso da condividere con l'intero Paese, ben oltre i Giochi".

Marina Caprotti, presidente esecutivo di Esselunga, si dice orgogliosa "di aderire al Manifesto, in qualità di primo firmatario, riconoscendo nella tutela della salute un valore centrale nel nostro ruolo di impresa. Promuovere il benessere delle persone e delle comunità in cui operiamo è parte integrante della nostra responsabilità sociale e del nostro impegno quotidiano. La collaborazione con Fondazione Airc e Fondazione Milano Cortina 2026 rafforza una visione condivisa che pone la prevenzione e la corretta alimentazione al centro di scelte consapevoli e accessibili a tutti. Crediamo che i valori dello sport possano tradursi in un’eredità concreta e duratura, capace di incidere positivamente oltre l’orizzonte dei Giochi".

Fondazione Airc, Fondazione Milano Cortina 2026 ed Esselunga - si legge nella nota - sono impegnate nel trasformare i valori del Manifesto in un'eredità duratura oltre i Giochi, a beneficio delle comunità e delle nuove generazioni. Non si tratta infatti un punto di arrivo, ma l'avvio di un percorso condiviso, a cui potranno aggiungere la propria firma e il proprio impegno altre organizzazioni e aziende che intendono partecipare attivamente alla sua diffusione e potenziare i benefici che può produrre sulla salute pubblica. Nei prossimi mesi i contenuti del Manifesto verranno trasformati in materiali divulgativi per la cittadinanza, progetti educational per le scuole, contenuti social e digital dedicati, una campagna di comunicazione che vedrà anche il coinvolgimento di ambassador e creator.