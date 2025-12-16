circle x black
Accetti (Donna Donna Onlus): "Dai disturbi alimentari si può rinascere insieme"

La fondatrice dell'associazione lancia un appello alle istituzioni durante la presentazione della campagna Gustiamo insieme la vita

16 dicembre 2025 | 15.55
Redazione Adnkronos
Un messaggio di dolore trasformato in speranza, un'esperienza personale divenuta impegno collettivo. E' stato un intervento intenso e carico di emozione quello di Nadia Accetti, fondatrice e presidente di Donna Donna Onlus, durante la presentazione della campagna di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sui disturbi alimentari 'Gustiamo insieme la vita', ospitata presso la sede del Consiglio regionale del Lazio. "Non chiedo per me, ma per portare il vostro abbraccio istituzionale", ha affermato Accetti, ringraziando le istituzioni e i rappresentanti politici presenti. "Sono emozionata perché tutti voi avete accolto questo grido sordo, disperato ma anche gioioso di aiuto, per portare un sorriso a chi vive il dolore dei disturbi alimentari".

Un racconto personale che si intreccia con l'azione quotidiana dell'associazione: "Io ero una di loro. Ho sofferto 10 anni, ero morta e sono rinata. Nel mio cuore è entrata la luce", ha detto Accetti, spiegando come l'esperienza diretta sia diventata la forza motrice del suo impegno nelle scuole e accanto alle persone più fragili. "Vivendo nelle scuole e asciugando le lacrime degli altri, so quanto è importante essere uniti: io ho bussato e voi avete aperto".

Accetti ha quindi sottolineato il valore simbolico e concreto della rete istituzionale costruita intorno alla campagna, ricordando tra le iniziative la realizzazione del calendario 2026, che vedrà il contributo dei capigruppo di tutte le forze consiliari, a testimonianza di un impegno condiviso e trasversale. "Il Lazio deve essere un faro - ha concluso - e oggi simbolicamente piantiamo un ulivo, segno di vita, pace e futuro, per dire a chi soffre che non è solo".

