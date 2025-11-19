circle x black
Cerca nel sito
 

Agostiniani (Sip): "Ritardare smartphone in ragazzi protegge vista, sonno e peso"

Il presidente intervenendo agli Stati generali della pediatria, 'non prima dei 14 anni, ogni anno in più senza cellulare è guadagnato in salute'

Agostiniani (Sip):
19 novembre 2025 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La raccomandazione è di introdurre il più tardi possibile gli smartphone nella vita dei giovani. Se volessimo indicare una soglia, direi intorno ai 14 anni, ma ogni anno in più senza smartphone è un anno guadagnato in termini di salute". Così Rino Agostiniani, presidente della Sip, intervenendo agli Stati generali della Pediatria 2025 organizzati in Senato dalla Società italiana di pediatria, su iniziativa del senatore Marco Meloni, in occasione della Giornata mondiale del bambino e dell’adolescente, dedicata al tema ‘Il bambino digitale’.

"La revisione della letteratura scientifica degli ultimi 10 anni - spiega Agostiniani - evidenzia numerosi rischi fisici legati a un uso precoce e prolungato dei device. Tra questi, l’aumento di obesità e sovrappeso dovuto alla sedentarietà e alla maggior assunzione di cibo durante le ore trascorse davanti agli schermi. Altro elemento critico riguarda i disturbi del sonno - continua - l’esposizione serale ai dispositivi ne peggiora la qualità e riduce la durata delle ore dormite".

Il presidente Sip ha richiamato inoltre l’attenzione sui danni alla vista. "L’uso prolungato dei device nelle prime fasi di vita, quando l’occhio è ancora in sviluppo, sta determinando un incremento rilevante dei casi di miopia - chiarisce - Una relazione stretta emerge anche tra il tempo trascorso all’aria aperta e l’incidenza del disturbo: i bambini che passano più tempo fuori casa hanno una probabilità molto inferiore di sviluppare miopia rispetto a chi resta a lungo sui device". Per Agostiniani "ritardare l’ingresso dello smartphone nella vita dei ragazzi è una scelta di prevenzione essenziale, un investimento concreto sulla loro salute presente e futura".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Stati generali della Pediatria 2025 sip Società italiana di pediatria Giornata mondiale del bambino e dell’adolescente Rino Agostiniani
Vedi anche
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza