Aids: Nunnari (Simit),'terapia long acting aiuta a vincere lo stigma da infezione Hiv'

"La percezione del soggetto con infezione Hiv che fa terapia long acting migliora perché, non dovendo assumere giornalmente le compresse, pensa meno alla sua condizione e soffre meno dello stigma: c'è sicuramente un miglioramento", da questo punto di vista, come "dimostrato da molti studi internazionali". Lo ha detto Giuseppe Nunnari, presidente Simit Sicilia e professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania, all'incontro che si è svolto oggi a Palermo, 'Hiv e terapie long-acting: un passo verso infezioni zero', promosso da Sanitanova, con il patrocinio della Società italiana di malattie infettive e tropicali, Università di Palermo e dipartimento promozione della salute materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza G. D'Alessandro.