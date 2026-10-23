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Al via 80esimo Congresso nazionale Siaarti-Icare

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23 ottobre 2026 | 08.05
Redazione Adnkronos
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Formazione, innovazione e nuove tecnologie, ma anche attenzione alle condizioni di lavoro e al benessere del personale sanitario. Sono questi i temi al centro di Icare 2026, l'80° congresso nazionale Siaarti, che riunisce all'Allianz MiCo di Milano circa 2.500 professionisti del settore. Tre giornate di confronto dedicate alle sfide della medicina, dalla gestione dei pazienti critici attraverso l'ECMO alla terapia del dolore, fino alle strategie anestesiologiche personalizzate e alla sostenibilità. Un appuntamento che guarda al futuro della sanità, puntando non soltanto sulla qualità delle cure, ma anche sulla valorizzazione di chi ogni giorno le garantisce.

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