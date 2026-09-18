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Alimentazione, Marseglia (Siaip): "Allergie in aumento per inquinamento e cibi processati"

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‘Filiera alimentare è alla base per avere cibi naturali e certificati’

Gianluigi Marseglia - Adnkronos
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18 settembre 2026 | 16.11
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

“Le allergie purtroppo stanno aumentando in modo geometrico. Oggi si calcola che almeno il 35-40% dei bambini al di sotto di 14 anni presentino qualche allergia di carattere respiratorio, cutaneo o alimentare. Questo è un fenomeno straordinario e ci deve far preoccupare, perché è un fenomeno purtroppo tangibile in tutto il mondo”. All’origine delle allergie, oltre “all’inquinamento, c’è una scorretta nutrizione, cioè l’utilizzo di cibi spazzatura, ultraprocessati e conservati. L’utilizzo di alimenti non naturali è uno dei fattori principali per lo sviluppo delle allergie alimentari”. Così Gianluigi Marseglia, professore di Pediatria università degli studi di Pavia e presidente Siaip-Società italiana di immunologia e allergologia pediatrica, partecipando, come coordinatore, al Programma Academy, l'evento dedicato ai giovani pediatri in formazione, promosso in partnership tra le scuole di specializzazione in Pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon, che pone al centro la nutrizione.

In questo contesto, “il pediatra fa la sua parte per spiegare ai genitori e agli stessi bambini l’importanza dei cibi naturali - continua Marseglia - Ma è necessario avere a disposizione questi cibi e questo dipende dalla filiera alimentare. Si tratta di porsi delle semplici domande: da dove arriva questo olio, da dove arriva questa frutta, da dove arriva questo alimento particolare? La filiera alimentare è alla base per avere cibi certificati per garantire la correttezza nella produzione e nella stabilizzazione del prodotto stesso”.

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Tag
allergie inquinamento cibi processati nutrizione filiera alimentare
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