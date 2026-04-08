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Balsamo (Zambon): "In Mr Parkinson pazienti attivi contro punti deboli malattia"

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‘Oltre ai farmaci iniziative di awareness contribuiscono a migliorare la qualità della vita’

Balsamo (Zambon):
08 aprile 2026 | 11.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“In occasione della Giornata mondiale, abbiamo voluto aggiungere un nuovo tassello al nostro impegno al fianco della Confederazione Parkinson e della Fondazione Limpe, scegliendo uno strumento narrativo insolito: il racconto noir”. Così Rossella Balsamo, Medical Affairs & Regulatory Zambon Italia e Svizzera spiega che ‘Sulle tracce di Mister Parkinson’, disponibile sul sito della Confederazione, è “una storia liberamente ispirata alle esperienze reali di tre persone con Parkinson - Simona, Massimiliano e Massimo - che diventano protagonisti di un’indagine simbolica. Attraverso la condivisione delle loro esperienze e la raccolta di ‘indizi’, riescono a mettere a fuoco i punti deboli della malattia, come l’importanza dell’esercizio fisico e il valore della comunità”.

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Secondo Balsamo, “iniziative di awareness capaci di raccontare temi complessi con linguaggi accessibili e coinvolgenti possano rappresentare una leva fondamentale, insieme ai progressi dell’innovazione scientifica”, contro la patologia e “contribuiscono concretamente a migliorare la qualità di vita delle persone con Parkinson”. Si tratta di “un impegno che si inserisce pienamente nella visione aziendale di Zambon, da sempre attenta al supporto dei pazienti e alla promozione di una cultura della salute più inclusiva e consapevole”.

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Giornata mondiale Parkinson Sulle tracce di Mister Parkinson
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