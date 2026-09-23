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Bambini con patologie respiratorie, pediatra Marchese  'il 10% continua a stare male nel tempo'

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23 settembre 2026 | 18.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vi è un 10% di bambini che soffre di patologie respiratorie destinate a protrarsi nel tempo. In altre parole, su 100 bambini seguiti, circa 10 continuano a stare male nonostante tutte le terapie e le cure messe in campo. È anche per questo che noi pediatri diciamo che la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) dell'adulto e dell'anziano può avere le sue radici già in età pediatrica. Ci sono, infatti, bambini che sviluppano l'asma molto precocemente e, in alcuni casi, anche in forma grave. Sono bambini che, nonostante le cure, possono continuare ad avere problemi respiratori nel tempo. La sfida è quindi riuscire a rispondere sempre meglio alle loro esigenze terapeutiche". Così Giuseppe Marchese, pediatra Asst Valcamonica, Brescia, al convegno "Articolo 32: il diritto di respirare. Le sfide delle malattie respiratorie tra clinica e politiche sanitarie" promosso oggi in Senato a Roma. L'evento è stato organizzato a pochi giorni dalla Giornata mondiale del polmone, in programma il 25 settembre.

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