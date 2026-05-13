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Bassanini (Alfasigma), 'campagna su encefalopatia epatica strumento per gestire malattia'

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13 maggio 2026 | 15.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Grazie a questa campagna, Alfasigma ha maturato un'esperienza positiva che ha permesso una collaborazione diretta con l'associazione dei pazienti, offrendo strumenti utili a migliorare la consapevolezza sulla malattia e l'aderenza al percorso di cura. Questi aspetti rappresentano elementi chiave nella prevenzione dell'encefalopatia epatica. L'iniziativa prevede infatti momenti di formazione sul territorio, dal counseling nutrizionale fino alla condivisione di un elenco dei principali sintomi da monitorare, con l'obiettivo di favorire una presa in carico tempestiva e una migliore gestione della patologia". Così Stefania Bassanini, VP Medical Affairs di Alfasigma, alla presentazione della campagna "Encefalopatia epatica: riEEsci a vederla?", che si è tenuta a Roma. L'iniziativa è promossa da Alfasigma in collaborazione con Associazione EpaC Ets e con il patrocinio di Aigo – Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri, Cleo – Club degli epatologi ospedalieri, Fadoi – Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti e Simg – Società italiana di medicina generale e delle cure primarie.

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