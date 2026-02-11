Berardi (Aiom): "Ai in oncologia è già realtà"

"L''intelligenza artificiale in oncologia è già una realtà nella progettualità e nella ricerca, così come nel sostegno ai pazienti nei percorsi di diagnosi e di cura. Noi la stiamo utilizzando soprattutto in progettualità innovative di ricerca, per cercare di clusterizzare i pazienti, ossia identificare quei sottogruppi che possono avere una prognosi o una risposta alle terapie differente sulla base di alcuni fattori clinici, biologici, molecolari e di altra natura". A dirlo è Rossana Berardi, al convegno organizzato a Milano dalla Sirm - Società italiana di radiologia medica e interventistica e Commissione Dei (Diversità, equità e inclusione), in collaborazione con Fondazione Bracco, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.