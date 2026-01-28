circle x black
 Bigagli (Bms Italia): "Car-T liso-cel arma efficace contro linfomi"

28 gennaio 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In passato al fallimento del trattamento chemio-immunoterapico di prima linea, i pazienti" con linfoma "non avevano molte risorse terapeutiche e quelle disponibili non sempre garantivano risultati soddisfacenti. Con la rimborsabilità in seconda linea di Liso-cel avranno sicuramente una freccia in più al loro arco che potrà garantire anche una risposta efficace e duratura in una fase precoce del trattamento, quando le risorse fisiche e le condizioni cliniche del paziente non sono compromesse come nelle linee successive. Potrebbe significare vivere più a lungo, ma anche vivere meglio". Lo ha detto Alessandro Bigagli, Senior Medical Director di Bristol Myers Squibb Italia, all'incontro con la stampa organizzato a Milano dalla farmaceutica per approfondire i progressi nella cura dei linfomi.

