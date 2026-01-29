Ciclismo, Pella: "Porteremo Coppa Italia in tutte le regioni per contrastare inattività fisica"

"La nostra prima sfida è portare la Coppa delle Regioni in tutte le regioni italiane. Siamo riusciti a passare da 11 a 17, l'obiettivo è quello di arrivare a venti il prossimo anno. Dobbiamo creare le opportunità affinché le corse possano avvenire in tutti i territori, a partire dalla Sicilia fino ad arrivare alla Valle d'Aosta. Dobbiamo inoltre stimolare, attraverso le corse ciclistiche, quella che è l'inattività fisica che in Italia costa molto. A livello europeo parliamo di 80 miliardi di euro, cifre che sicuramente il ciclismo può in qualche modo rappresentare. Questo evento infatti può stimolare la popolazione ad andare in bicicletta o a fare un po' di cammino". Lo ha dichiarato Roberto Pella, presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, a margine dell'evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026. L'evento si è tenuto presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati.