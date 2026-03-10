circle x black
Coco (Novartis): "In cancro al seno in fase precoce sfida guarigione"

Su rimborso ribociclib in trattamento adiuvante: "Impegno per estendere utilizzo di cicline in una porzione più ampia di pazienti"

Coco (Novartis):
10 marzo 2026 | 18.21
Redazione Adnkronos
"Novartis è occupata da più di 35 anni nella ricerca contro il tumore al seno e sono stati fatti importantissimi passi avanti nell'ambito del cancro metastatico, dove siamo riusciti a prolungare in maniera significativa la sopravvivenza dei pazienti. La vera partita però si gioca in fase precoce, dove abbiamo effettivamente la possibilità di far guarire le pazienti, garantire loro di poter tornare a una vita completamente normale. E grazie a questa nuova opzione terapeutica abbiamo oggi la possibilità di dare anche alle pazienti italiane l'accesso a questo trattamento adiuvante che ha dimostrato di ridurre del 28,4% il rischio di recidiva". Così Paola Coco, direttore medico Novartis Italia, commenta l'approvazione della rimborsabilità, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di ribociclib - in associazione alla terapia endocrina (Et) con inibitori dell'aromatasi - per il trattamento adiuvante delle pazienti con tumore al seno in fase iniziale positivo per i recettori ormonali e negativo per il recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (Hr+/Her2-), ad alto rischio di recidiva, che include tutti i pazienti con malattia linfonodale positiva indipendentemente dalle altre caratteristiche cliniche.

Il farmaco, inibitore selettivo della chinasi ciclina-dipendente che aiuta a rallentare la progressione del cancro inibendo 2 proteine chiamate chinasi ciclina-dipendenti 4 e 6 (Cdk4/6), "si caratterizza per un profilo di tollerabilità generalmente favorevole e consolidato - spiega l'esperta - Gli eventi avversi sono per lo più asintomatici e con un impatto generalmente contenuto sulla qualità di vita, consentendo di massimizzare l'aderenza alla terapia adiuvante di 3 anni". L'impegno "per il futuro - evidenzia Coco - è di estendere l'utilizzo delle cicline per una porzione di pazienti sempre più ampia, con la possibilità di garantirne l'accesso anche in una fase più precoce, quindi dove ci sono dei fattori di rischio diversi che però espongono comunque la paziente a un rischio di recidiva nel tempo importante".

