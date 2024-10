Con Sma Talent School le persone con Sma ritrovano la propria voce

Nasce Sma talent school, un progetto di formazione online, della durata di 9 mesi, alla scoperta e valorizzazione delle abilità vocali per chi vive con atrofia muscolare spinale (Sma). Partner didattico dell’iniziativa, la scuola di alta formazione professionale, Accademia09 di Milano. Il progetto è sviluppato dai Centri Clinici NeMO, il network nazionale dei centri esperti per la cura e la ricerca sulle patologie neuromuscolari e da Famiglie Sma, l’Associazione nazionale di riferimento per questa patologia, insieme a Roche.