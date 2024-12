De Nicola (Sin): "Per malattia renale cronica urgenti screening e rete medica"

Luca De Nicola, presidente della Società Italiana di Nefrologia, lancia un allarme sulla malattia renale cronica, definendola una vera epidemia con un impatto devastante sulla qualità di vita dei pazienti e sui costi per il sistema sanitario. Intervenuto all’evento “Ripensare le cronicità: l’impatto dell’innovazione per un SSN sostenibile”, De Nicola ha evidenziato l’urgenza di uno screening nazionale per una diagnosi precoce, e la necessità di una rete integrata tra medici di base e nefrologi per trattare efficacemente la patologia con le nuove terapie disponibili.