Disabilità: Riva (L'abilità onlus) 'garantiamo diritto accesso a cultura e bellezza'

"Per noi è importante garantire il diritto alla cultura per le persone con disabilità intellettiva, perché bambini, ragazzi e adulti possano godere della bellezza come le persone normo tipiche. Se salvaguardato, questo diritto promuove una migliore qualità di vita. C'è ancora tanto da fare in termini di fruibilità e possibilità di accedere ai luoghi della bellezza". Lo ha detto Carlo Riva, direttore dei servizi di L'abilità onlus, l'associazione che ha ideato e realizzato il progetto 'Museo per tutti', in collaborazione con il Fai - Fondo per l'ambiente italiano Ets e il sostegno della farmaceutica Viatris, partecipandoall'incontro organizzato a Milano in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.