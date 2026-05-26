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Ematologo Corradini, 'per lavoro di LabNet necessario il riconoscimento istituzionale'

26 maggio 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
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"Il lavoro ventennale svolto dagli ematologi di LabNet è sotto gli occhi di tutti. Resta tuttavia da definire lo stato del riconoscimento istituzionale e le prospettive di finanziamento necessarie per garantire la continuità di tale attività su tutto il territorio nazionale. Il processo è complesso e dipende da dinamiche decisionali di natura politica che esulano dalle competenze tecniche e organizzative del settore. Nonostante vi sia una sensibilità politica trasversale verso queste tematiche, manca ancora l'ultimo miglio realizzativo: la velocità delle procedure amministrative risulta, infatti, più lenta rispetto alle necessità operative". Così Paolo Corradini, professore di Ematologia all'Università Statale di Milano e direttore scientifico Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano, partecipando all'incontro organizzato al ministero della Salute '20 anni di LabNet attività, risultati e prospettive di sviluppo'.

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