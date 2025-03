Emofilia, Petruzzelli (La lampada di Aladino Ets): “Non solo curare, ma anche accompagnare le persone nel percorso di cura”

“La parola cancro fa sempre paura, quando è raro ancora di più, perché non si conosce il percorso di cura. Per una malattia rara del sangue servono punti d’appoggio, una presa in carico complessiva” ha spiegato Davide Petruzzelli, presidente dell’associazione La lampada di Aladino Ets che ha dato il patrocinio al talk dal titolo: “Di che sangue sei?” inserito nel progetto “Blood inclusivity” ideato da Sobi. Un’occasione per sensibilizzare il pubblico e promuovere una cultura di inclusione basata sulle malattie ematologiche rare, puntando i riflettori sulla persona che vive con la malattia.