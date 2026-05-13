Encefalopatia epatica, Germani (Aisf) 'intercettare per tempo i sintomi evita ricoveri in ospedale'

"Molti pazienti non riconoscono i primi sintomi dell'encefalopatia epatica perché si tratta di segnali lievi, spesso attribuiti ad altre alterazioni neurologiche. Questo determina un ritardo diagnostico che, nei casi più avanzati, porta il paziente a una condizione gestibile solo in ospedale. Gli strumenti oggi disponibili ci permettono invece di intercettare una quota significativa di casi non ancora diagnosticati e di intervenire in modo preventivo." Lo ha dichiarato Giacomo Germani, segretario dell'AISF – Associazione italiana per lo studio del fegato, durante la presentazione a Roma della campagna "Encefalopatia epatica: riEEsci a vederla", promossa da Alfasigma.