“Il settore farmaceutico è uno dei primi settori nel campo della ricerca e dello sviluppo. Si pensi che, nel 2023, se la manifattura ha investito 100 il settore farmaceutico ha investito otto volte in più. Sono dati interessanti tanto per l’Italia quanto per l’Europa”. Ad affermarlo a Bari è stata Daniela Bianco Responsabile LifeCare The European House Ambrosetti, a margine della presentazione di uno studio che vede protagoniste AstraZeneca e Alexion.