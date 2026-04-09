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Farmaceutica: Biroccio (Gsk), 'risparmi generati da prevenzione da reinvestire in aree cruciali'

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09 aprile 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Sistema sanitario è profondamente cambiato rispetto a quando è stato creato nel 1978: da un lato la demografia è diversa - si nasce sempre meno e si invecchia di più - dall'altro l'innovazione corre con una velocità superiore. Dobbiamo essere in grado di cogliere questa competizione e massimizzarne i risultati. Credo che investendo di più in prevenzione si possa diminuire la pressione sul Sistema sanitario nazionale, generando risparmi da reinvestire in aree cruciali che necessitano di innovazione, come l'oncologia". Lo afferma Antonino Biroccio, general manager Gsk Italia, intervenendo a 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction', l'incontro dedicato all'innovazione in ambito sanitario, promosso da Gsk e Adnkronos a Roma e realizzato con il patrocinio di Farmindustria.

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