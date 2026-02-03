circle x black
Farmaceutica, Cappellacci: "Testo unico favorisce concorrenza e disponibilit? medicinali"

03 febbraio 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sul versante fuori brevetto l'orientamento del sistema ? molto chiaro". Il Testo unico della farmaceutica prevede "regole che favoriscano la concorrenza, la disponibilit? del farmaco e la continuit?" territoriale. "Qui si innesta anche quanto ? stato gi? fatto con la legge di bilancio per quest'anno 2026, che ? molto importante come anticipazione di quello che questa riforma andr? a mettere a terra" con "le procedure pubbliche di acquisto dei farmaci non biologici off patent e con equivalenti che prevedono sostanzialmente meccanismi che tengono insieme competizione e sicurezza. Questo va esattamente nella direzione del riordino e della stabilizzazione del sistema". Cos? Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, intervenendo al digital talk dedicato alla riforma in atto nella legislazione farmaceutica.

