Farmaceutica, Cattani (Sanofi): "Chiediamo con forza una strategia Life Sciences”

“Chiediamo con forza che le Life Sciences diventino parte della strategia del Paese. Se guardiamo gli investimenti diretti stranieri quelli italiani sono più bassi rispetto a Spagna, Francia e Germania. Questo ci deve preoccupare perché il mondo non ci aspetta e non ci aspettano neanche i nostri partner europei”. Lo afferma Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato Sanofi Italia e Malta, in occasione dell’incontro, promosso da Sanofi Italia, presso il Centro studi americani a Roma, “Il valore del settore farmaceutico nel sistema Paese.