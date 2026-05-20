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Farmaceutica: Sala (Roche), 'Ricerca circolare accende i riflettori su realtà scientifica'

20 maggio 2026 | 11.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ricerca Circolare è uno spazio di dialogo multidisciplinare nato per esplorare l'impatto della ricerca scientifica non solo a livello clinico, ma anche sociale, economico e organizzativo. Il progetto si sviluppa attraverso momenti di dibattito e un magazine semestrale. L'iniziativa mira a riportare la scienza al centro del dibattito pubblico e a valorizzare la ricerca come bene comune e come infrastruttura strategica per il Paese, capace di generare valore e crescita economica. L'obiettivo è accendere i riflettori su cosa fare oggi in Italia per rendere la ricerca sempre più competitiva". Così Stefania Sala, Country Study Start up Team Leader Roche Italia, in occasione della giornata internazionale degli studi clinici, che si celebra il 20 maggio, a Milano.

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