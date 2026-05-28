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Farmaci, 30 anni di equivalenti per un accesso equo alle cure e la resilienza del Ssn

28 maggio 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Promuovere un accesso più ampio alle cure, garantire la stabilità economica del Servizio sanitario nazionale e rafforzare un comparto farmaceutico d'eccellenza, con solide radici in Italia e in Europa: sono questi i pilastri su cui si è incentrato il recente incontro istituzionale a Roma. L'appuntamento, che ha riunito i principali attori del settore per celebrare i trent'anni di presenza dei farmaci equivalenti nel nostro Paese, ha sottolineato come tali prodotti siano essenziali per accrescere la resilienza del sistema pubblico e preservare l'universalità dell'assistenza sanitaria. La giornata è stata inoltre dedicata alla ricorrenza del trentesimo anniversario di Doc Pharma.

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