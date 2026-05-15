Farmaci, Carugi (Farmindustria): 'dipendenza da plasma estero resta nodo critico della filiera'

"La dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di plasma rappresenta un elemento critico della filiera dei plasmaderivati. La domanda è in continua crescita. In Italia il sistema di autosufficienza raccoglie circa 900 tonnellate di plasma all'anno ma questa quantità non è sufficiente a coprire interamente il fabbisogno nazionale di farmaci plasmaderivati. Attualmente il piano di autosufficienza riesce a soddisfare circa il 60% della domanda, mentre il restante fabbisogno viene coperto con plasma proveniente dall'estero". Così Francesco Carugi, Presidente del Gruppo Emoderivati Farmindustria (GEF), durante la presentazione, a Roma, della ricerca dell'Istituto Piepoli commissionata da Takeda Italia sulla consapevolezza degli italiani rispetto all'importanza del plasma.