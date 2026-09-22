Farmaci: Costanzo (Sidemast), 'attendiamo ok Aifa per nuova cura per vitiligine e alopecia'

"È un farmaco già approvato per altre indicazioni, che quindi conosciamo molto bene, e a cui ora si aggiungono queste due nuove patologie", vitiligine e alopecia areata, "per le quali c'è una richiesta molto alta da parte dei pazienti. Prima di vedere il trattamento disponibile anche in Italia, di solito passa poco meno di un anno, dipende dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco". Lo ha detto Antonio Costanzo, vicepresidente di Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse e direttore della Scuola di specializzazione in Dermatologia Humanitas University, Rozzano, partecipando oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato da AbbVie in occasione del recente via libera europeo per upadacitinib, nel trattamento delle patologie.