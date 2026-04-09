Farmaci: de Maria Marchiano (Acc), 'anticorpi immunoconiugati leva di competitività'

"Gli anticorpi immunoconiugati sono la nuova frontiera già consolidata" quando si parla di mieloma multiplo "che può avere uno sviluppo molto importante anche per altre patologie e tumori solidi. Avere un centro o più centri in Italia che producono questi anticorpi e creano nuove piattaforme, può portare a un beneficio per tutto il sistema sanitario e a una maggiore competitività del nostro Paese a livello globale". Lo ha detto a Roma Ruggero de Maria Marchiano, presidente di Acc - Alleanza contro il cancro, all'incontro 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction', promosso da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria.