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Farmaci, Gemmato: "Testo unico legislazione migliorerà anche accesso"

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L'intenzione è mettere in sicurezza la nostra straordinaria filiera del farmaco"

Farmaci, Gemmato:
09 aprile 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per migliorare l'accesso ai farmaci in Italia "bisogna intervenire sulla governance di carattere legislativo che dia un quadro chiaro e con il Testo unico sulla legislazione farmaceutica noi vogliamo perimetrare tutto questo. L'intenzione è mettere in sicurezza la nostra straordinaria filiera del farmaco che è cresciuta, siamo primissimi in Ue. Se difendiamo questo settore difendiamo il diritto alla salute dei cittadini che possiamo curare bene e meglio". Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine dell'incontro 'Innovaction - Dialoghi sull'innovazione accessibile', promosso da Gsk e Adnkronos a Roma. ﻿

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marcello gemmato farmaceutica farmaci accesso testo unico
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