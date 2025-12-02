circle x black
Farmaci, Zaffini (FdI): "Con accesso precoce agli innovativi risparmi per Ssn"

02 dicembre 2025 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'accesso al farmaco è una delle prime priorità che dovremo affrontare" come Governo. "C'è un tema di giustizia e anche di economicità. È stato studiato che poter garantire le nuove terapie in tempi rapidi e tempestivi rispetto al progredire della patologia comporta anche dei risparmi importanti in termini di spesa corrente per il nostro Servizio sanitario nazionale. C'è grande consapevolezza del fatto che bisogna fare e bisogna fare con urgenza". Lo ha detto Francesco Zaffini, presidente X Commissione Sanità del Senato all'apertura, a Palazzo Madama, del Tavolo di lavoro istituzionale sull'accesso precoce ai nuovi farmaci, avviato su sua iniziativa e dedicato a individuare un modello che riduca i tempi di disponibilità delle terapie innovative rispetto all'approvazione europea.

