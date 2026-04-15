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Farmacie: Gemmato, 'prestazioni base in 20mila strutture pubbliche e private convenzionate'

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15 aprile 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi in Italia ci sono circa 20mila farmacie, tra pubbliche e private convenzionate, diffuse su tutto il territorio. Queste rappresentano un presidio sanitario fondamentale, soprattutto nelle aree più isolate, montane o con meno servizi. In molti casi il farmacista, insieme al medico di medicina generale, è il punto di riferimento sanitario più vicino ai cittadini. Questa rete è stata resa stabile grazie a un finanziamento di 50 milioni di euro, proseguendo un progetto avviato anche da Governi precedenti. Nelle farmacie è ora possibile effettuare diverse prestazioni di bassa complessità, come: elettrocardiogrammi, spirometrie, vaccinazioni, servizi di telemedicina, prenotazioni di visite ed esami". Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, nel suo intervento al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', a Roma.

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