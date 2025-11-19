circle x black
Ferrara (Sip): "Dialogo e presenza contro rischi isolamento digitale"

vicepresidente a Stati generali della pediatria, 'uso eccessivo del digitale limita relazioni e incide su psiche ed emozioni'

19 novembre 2025 | 15.11
"Serve un dialogo attivo che faccia sentire i genitori vicini e collaborativi, senza però invadere gli spazi dei figli, ma mostrando la volontà di esserci per proteggerli dai possibili rischi" dovuti all'isolamento digitale. Lo ha detto Pietro Ferrara, vicepresidente Sip, intervenuto oggi agli Stati generali della pediatria 2025, organizzati in Senato, sul tema 'Il bambino digitale' dalla Società italiana di pediatria su iniziativa del senatore Marco Meloni, in occasione della Giornata mondiale del bambino e dell’adolescente.

"Rinchiudersi e dedicarsi quasi totalmente al digitale - spiega Ferrara - può aumentare in maniera oggettiva l’isolamento sociale, impattando non solo sulla psiche ma anche sul comportamento, sulle emozioni e sui modi di fare. C'è un impatto psicologico che può compromettere la vita di relazione dei ragazzi". L’allarme del pediatra si inserisce nel quadro più ampio tracciato oggi dalla Sip, che ha presentato nuove raccomandazioni sull’uso del digitale in età evolutiva. Secondo la società scientifica, i bambini italiani infatti "dormono meno, si muovono meno, parlano meno e sono più ansiosi e soli".

Stati generali della pediatria 2025 Sip Società italiana di pediatria Pietro Ferrara isolamento digitale Giornata mondiale del bambino e dell’adolescente
