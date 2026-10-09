Fiocchi (Sobi Italia), 'campagna Rare Means Care accende i riflettori sulle malattie renali rare'

"L'informazione e la consapevolezza fanno assolutamente la differenza" quando si parla di malattie renali rare "perché aiutano a ridurre il tempo che i pazienti trascorrono nel loro percorso prima di arrivare a una diagnosi, rendendola così più tempestiva. Rilevare precocemente i segnali della malattia aiuta ad avere una presa in carico più veloce e un accesso alle cure in tempi più ridotti. La sensibilizzazione è una leva fondamentale per migliorare i percorsi di cura del paziente ed è esattamente ciò che stiamo cercando di fare oggi con Rare Means Care". È quanto affermato da Carina Fiocchi, Medical Director Sobi Italia, Grecia, Malta e Cipro, nel corso dell'evento inaugurale, nel cuore di CityLife a Milano, della nuova e imponente installazione di Rare Means Care, la campagna di Sobi Italia che, dall'8 all'11 ottobre, invita i cittadini a fermarsi e 'guardare da vicino' le storie di chi convive con la C3g (Glomerulopatia da C3) e la Ic-Mpgn primaria (glomerulonefrite membranoproliferativa primaria mediata da immunocomplessi), due malattie renali rare.