Fondazioni Monti e Lottomatica insieme per un nuovo centro di neuropsichiatria infantile

bms 2 b

Una partnership strategica per un progetto che punta alla realizzazione di nuovi percorsi terapeutici e alla ristrutturazione di nuovi spazi all'interno di Villa Santa Margherita a Montefiascone, Viterbo

I rappresentanti delle due Fondazioni
30 settembre 2025 | 15.27
Redazione Adnkronos
Una partnership strategica a favore dell'infanzia, in un "progetto di grande respiro umano e sociale che vede il paziente al centro in ogni fase del processo di cura e il continuo miglioramento della qualità assistenziale". Per realizzarlo la Fondazione Luigi Maria Monti (Idi) e la Fondazione Lottomatica hanno deciso di lavorare insieme per dare vita a un nuovo Centro di neuropsichiatria infantile presso il centro di riabilitazione 'Villa Santa Margherita' a Montefiascone (Viterbo).

Per padre Giuseppe Pusceddu, presidente della Fondazione Luigi Maria Monti, "si tratta di un'iniziativa di grande valore socio sanitario", oltre che "morale ed etico. Un impegno che migliora gli strumenti a servizio dell'infanzia e in particolare in un'area, quella neuropsichiatrica, dove il bisogno di assistenza è davvero fondamentale anche a livello di conforto della persona".

La partnership permetterà la realizzazione di nuovi percorsi terapeutici: verranno anche ristrutturati gli spazi esistenti a Villa Santa Margherita e acquistate nuove attrezzature. Si tratta di un primo passo di una collaborazione che potrà portare in futuro altri elementi di crescita comune nell'assistenza ai pazienti. "Tutto questo - spiega Alessandro Zurzolo, consigliere delegato della Fondazione Luigi Maria Monti - per rendere il Centro di neuropsichiatria infantile un ambiente accogliente, rassicurante e stimolante, che possa rispondere alle esigenze specifiche dei bambini e degli adolescenti e migliorare il loro benessere complessivo, dal punto di vista sia clinico che sociale e familiare".

"Per noi è fondamentale che l'attività d'impresa si traduca in un contributo concreto al bene comune - dichiara il presidente di Fondazione Lottomatica, Riccardo Capecchi - per questo motivo la Fondazione, espressione dell'impegno sociale del gruppo, individua e sostiene progetti ad alto impatto sociale promossi da realtà autorevoli e radicate sul territorio, mettendo al centro le persone e le comunità in cui operiamo".

Fondazione Lottomatica ha infatti "risposto - si legge in una nota - alla richiesta della Fondazione Luigi Maria Monti che nel gennaio del 2025 ha avviato la raccolta di manifestazioni di interesse per l'erogazione di un contributo liberale per la realizzazione del progetto. Fondazione Lottomatica ha quindi predisposto un significativo sostegno economico in favore del centro di riabilitazione Villa Santa Margherita". Con questo contributo Fondazione Lottomatica ribadisce il suo "impegno, attraverso iniziative di studio, ricerca, formazione ed informazione, a contribuire ad una più ampia consapevolezza e comprensione delle problematiche sociali, economiche e dello sviluppo sostenibile, sia a livello locale che globale".  

fondazione luigi maria monti idi fondazione lottomatica centro neuropsichiatria infantile villa santa masgherita montefiascone
