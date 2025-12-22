circle x black
Fossati (Galbusera): "Con Aisla al fianco delle persone con Sla"

Il responsabile retail e sostenibilità di Galbusera, a Milano al Christmas party dell'associazione: "In Aisla abbiamo trovato realtà con cui condividere valori, obiettivi e risultati"

22 dicembre 2025 | 11.48
"Essere attivi concretamente sul fronte della responsabilità sociale non è solo mettere a disposizione spazi e location per eventi ma vuol dire esserci davvero, creando un rapporto duraturo". Lo ha detto Luca Fossati, responsabile retail e sostenibilità di Galbusera, partecipando a Milano al Christmas party di Aisla. In questa occasione sono stati annunciati i risultati della campagna Natale solidale 2025 dell’associazione, realizzata con il contributo di partner storici come Galbusera, Caffarel e Lindt.

Iniziata il 20 novembre a Roma con ‘La promessa per la ricerca’ e culminata nel capoluogo lombardo, la campagna ha raccolto 480 mila euro, che sosterranno progetti innovativi del Centro clinico NeMo. "La partnership con Aisla rappresenta per Galbusera la possibilità di mettere a terra la responsabilità sociale con un gesto concreto". "Fare responsabilità sociale concreta significa anche trovare una realtà o un'associazione, come Aisla, con la quale condividere dei valori, degli obiettivi e anche dei risultati - Esserci veramente vuol dire prendersi a cuore un progetto e portarlo avanti negli anni".

"In questi anni di collaborazione con Aisla abbiamo trovato persone competenti e umane il cui obiettivo è prendersi cura delle famiglie e dei pazienti in maniera concreta - conclude - Mi ha colpito molto l'energia e l'entusiasmo che hanno Aisla e tutti i suoi collaboratori. Credo che il legame tra un'azienda come Galbusera e un'associazione come Aisla, con obiettivi comuni, possa portare a grandi cose. I risultati che stiamo avendo in questi anni ne sono la conferma".

