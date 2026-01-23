circle x black
Fumo, Di Maio (Aiom), 'disincentivare già tra giovani uso sigarette e prodotti alternativi'

23 gennaio 2026 | 13.34
"Non fumare è sicuramente un investimento in salute. Tenendo poi conto della latenza tra il fumo e le malattie ad esso correlate bisogna investire già da giovani sulla tutela della propria salute. Il messaggio che vogliamo dare con questa proposta di legge riguarda quindi anche i più giovani, non a caso punta a disincentivare non soltanto l'uso delle sigarette tradizionali ma anche dei prodotti alternativi, che si sono affermati più recentemente, perché anche quelli sono dannosi". Lo ha detto Massimo Di Maio, presidente di Aiom - Associazione italiana di oncologia medica, alla presentazione – oggi a Milano - della campagna nazionale contro il fumo, rivolta a tutti i cittadini e promossa da Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom.

