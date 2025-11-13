Fumo: Finzi (Astraricerche), '6 italiani su 10 favorevoli all'aumento costo sigarette'

'Una nostra recente indagine svolta per Fondazione Veronesi cerca di capire qual è l'opinione degli italiani su un'ipotesi di rilevante aumento del prezzo delle sigarette. Il 60% degli intervistati - percentuale che comprende anche i fumatori - è favorevole anche a un raddoppio per diminuire il numero di sigarette fumate e contrastare il tabagismo". Lo ha detto Cosimo Finzi, direttore AstraRicerche, nel suo intervento all'incontro 'Prevenire i tumori, proteggere la salute: strategie e politiche sul fumo', organizzato al Senato dalla vicepresidente Licia Ronzulli in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi.