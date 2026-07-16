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Genova inaugura lo Spazio Illumina, a Marassi il playground che unisce sport, inclusione e comunità

16 luglio 2026 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ai Giardini Giovanni Lamboglia apre il nuovo Spazio Illumina, il playground gratuito realizzato nell'ambito del progetto nazionale Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. Skatepark, basket, volley e calisthenics diventano il cuore di un luogo dedicato a giovani e famiglie. Le interviste alla sindaca Silvia Salis, all'amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, al Capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi, all'ex azzurro Jack Galanda e all'atleta paralimpico Alessandro Ossola raccontano obiettivi e valore dell'iniziativa.

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