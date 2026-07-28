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Giornata epatiti, esperti 'terapie efficaci, screening di prossimità per le virali'

28 luglio 2026 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le epatiti virali sono subdole e complesse che colpiscono quasi 280 milioni di persone nel mondo. Sono causate da diversi virus, tra cui il virus dell'epatite B, il virus dell'epatite C e il virus dell'epatite D, o delta. Sono infezioni altamente cancerogene e responsabili di un numero ancora molto elevato di decessi: quasi 1,5 milioni l'anno, morti in larga parte prevenibili grazie agli strumenti terapeutici oggi disponibili. Per far emergere il sommerso, sono attive varie iniziative che offrono screening di prossimità, sul territorio. Sono i temi al centro della Giornata mondiale delle epatiti, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, che si celebra il 28 luglio con l'intento di richiamare l'attenzione sull'importanza di rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure.

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