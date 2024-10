Giornata Mondiale per il Cuore: il flash mob organizzato a Roma per la campagna "Liberiamo la circolazione dal colesterolo"

Nella Giornata Mondiale per il Cuore, che si celebra il 29 settembre, il flash mob organizzato a Roma per la campagna "Liberiamo la circolazione dal colesterolo" ha riscosso un grande successo, attirando l'attenzione e la partecipazione di centinaia di cittadini. L'iniziativa, promossa da Daiichi Sankyo Italia con il patrocinio di importanti associazioni di salute, come A.L.I.Ce Lazio, ha offerto screening gratuiti per la popolazione, sensibilizzando sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il professor Marcello Arca, direttore del dipartimento di medicina interna e malattie metaboliche del Policlinico Umberto I di Roma, ha sottolineato l'importanza della prevenzione, affermando: "Le malattie cardiovascolari possono essere prevenute curando le condizioni che predispongono allo sviluppo di queste patologie, in particolare l’aterosclerosi, causata dall’accumulo di LDL nelle pareti arteriose. È fondamentale che cresca la sensibilità nei confronti di controlli regolari, che possono aiutare a prevenire gravi eventi ischemici". Il presidente di A.L.I.Ce Lazio, Fabrizio Pennacchi, ha ribadito il ruolo cruciale della prevenzione nella lotta contro le malattie cardiovascolari: "La prevenzione è lo strumento più importante per evitare che la malattia faccia danni insostenibili sia per la comunità che per le famiglie. È necessario adottare stili di vita salutari e sottoporsi a semplici screening per tenere sotto controllo pressione, colesterolo e glicemia". Joanne Jervis, managing director e head of specialty division di Daiichi Sankyo Italia, ha evidenziato l’importanza dell'evento: "Abbiamo deciso di fare qualcosa di innovativo, usando le palline di colesterolo per mostrare alle persone cosa succede nel corpo quando si ha il colesterolo alto. Come azienda sanitaria globale, siamo orgogliosi di contribuire al benessere della società". L'evento, completato dalla sfilata di undici sfere gialle "umane" che rappresentavano il "colesterolo cattivo" che ostruiva il passaggio dei passanti, ha contribuito ad attirare l'attenzione del pubblico su come una maggiore consapevolezza e la prevenzione possano fare la differenza nella lotta contro le patologie cardiovascolari, prima causa di mortalità in Italia.