Granieri (Coldiretti Lazio): "Prevenzione con cura dell’alimentazione in bimbi"

"Importante agire su mense scolastiche, distributori di cibo spazzatura e sulla formazione"

David Granieri
David Granieri
05 marzo 2026 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Investire sulla prevenzione è l’unico modo per invertire la tendenza: più risorse sulla prevenzione significano meno spesa sanitaria”. Lo ha detto David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio, partecipando, oggi a Roma, al convegno sul ruolo della Regione Lazio sulla prevenzione e lotta all’obesità, esprimendo apprezzamento per il percorso avviato dalle istituzioni e per la sperimentazione regionale illustrata nel corso dell’incontro. “Se vogliamo che la sperimentazione produca risultati concreti dobbiamo agire su tre elementi - ha spiegato - Il primo riguarda le mense scolastiche. Dobbiamo intervenire anche lì perché, se ci limitiamo a curare chi ha già il problema, ma non agiamo sull’alimentazione dei più giovani, rischiamo di non prevenire nuovi casi”. Il secondo elemento riguarda la diffusione di cibi poco salutari. “Il problema dei distributori di junk food va affrontato, perché non possiamo promuovere la prevenzione e allo stesso tempo continuare a diffondere alimenti che vanno nella direzione opposta”. Infine, Granieri ha evidenziato l’importanza dell’educazione alimentare. “Non è una questione che riguarda solo i bambini ma deve diventare un elemento culturale diffuso tra i cittadini. La dieta mediterranea è un modello che può contribuire non solo a vivere più a lungo, ma anche a vivere meglio”.

Nel suo intervento il presidente di Coldiretti Lazio ha evidenziato il ruolo dell’agricoltura e del sistema alimentare nella promozione della salute pubblica. “Non esiste cibo senza un modello agricolo alle spalle”, ha precisato ricordando come le politiche alimentari rappresentino uno strumento fondamentale per contrastare fenomeni come obesità e sovrappeso, specie per i più giovani, perché “l’obesità in età infantile e adolescenziale può avere importanti ricadute sociali e sanitarie”, ha concluso.

