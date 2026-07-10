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Hiv, terapie long acting al centro del nuovo modello organizzativo siciliano

10 luglio 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
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Le terapie long acting possono rappresentare una svolta nella gestione dell'Hiv, migliorando l'aderenza alle cure, riducendo lo stigma e favorendo un'organizzazione più efficiente dei servizi sanitari. È quanto emerso dal progetto istituzionale "HIV e Terapie Long-Acting: un passo verso infezioni zero", promosso da Sanitanova a Palermo, che ha riunito istituzioni, specialisti per definire un modello organizzativo regionale e ampliare l'accesso a queste terapie. Al centro del confronto anche l'integrazione con le strategie di prevenzione, la sostenibilità del sistema e la definizione di un percorso assistenziale condiviso che possa diventare un riferimento per l'intero territorio regionale.

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