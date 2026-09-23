Infezioni respiratorie nei bambini, pediatra Chiarelli 'nella maggior parte dei casi sono virali'

"Nei bambini le infezioni, soprattutto respiratorie, sono molto frequenti. La stragrande maggioranza sono di natura virale, quindi non è necessario utilizzare antibiotici, se non in alcuni casi selezionati. I sintomi, in rari casi, possono essere determinati da malattie più importanti. Da qui la scelta del pediatra di sottoporre il bambino ad una valutazione puntuale, come nel caso dell'asma bronchiale". Lo afferma Francesco Chiarelli, direttore della Clinica pediatrica dell'ospedale di Chieti e professore di Pediatria all'università degli studi Gabriele d'Annunzio di Chieti, intervenuto al convegno "Articolo 32: il diritto di respirare. Le sfide delle malattie respiratorie tra clinica e politiche sanitarie", promosso dal senatore di FdI Marco Scurria oggi in Senato. L'evento è stato organizzato a pochi giorni dalla Giornata mondiale del polmone, in programma il 25 settembre.