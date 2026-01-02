circle x black
Influenza, Ciccozzi: "Piccola frenata fisiologica ma tornerà a crescere"

"I vaccinati hanno sintomatologia molto più lieve rispetto a chi non ha fatto vaccino"

02 gennaio 2026 | 16.42
Redazione Adnkronos
"C'è stata un piccola frenata dell'influenza, fisiologica, dovuta anche ai conteggi dei sistemi di sorveglianza che sotto le feste di Natale rallentano. Mi aspetto un aumento dei contagi già dal prossimo bollettino ma l'importante è che i vaccinati hanno sintomatologia molto più lieve rispetto ai non immunizzati che però vanno ad intasare i pronto soccorso. Anch'io vaccinato ho preso l'influneza, in questi giorni, ma il massimo delle temperatura che ho avuto è 37.2 e questo grazie proprio al vaccino che tiene bassi i sintomi della malattia". Così l'epidemiologo romano Massimo Ciccozzi commenta all'Adnkronos Salute l'ultimo bollettino dell'influenza il primo del 2026 che ha registrato un leggero calo legato ad "una possibile riduzione nel numero di visite e dati trasmessi in concomitanza con il Natale" e "per la chiusura delle scuole", riportava il bollettino.

