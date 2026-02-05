La salute ai tempi dei social, esperti a confronto nel vodcast Ssn

Il bisogno di salute corre veloce sul digitale. L'intelligenza artificiale e 'Dottor Google' sono spesso il primo consulto, mentre tra TikTok, Instagram e Facebook si tenta di dare un nome a un dolore, una risposta a una paura. Ma insieme alle opportunità cresce una domanda cruciale: come garantire un'informazione sanitaria corretta, affidabile ed efficace, soprattutto quando a comunicarla sono le istituzioni? È il tema al centro dell'episodio "Comunicazione e attenta informazione nell'era dei social" del vodcast "Ssn – Salute, sostenibilità, nuove frontiere", realizzato da Adnkronos in collaborazione con AbbVie e disponibile su YouTube, Spotify e nella sezione podcast di adnkronos.com.