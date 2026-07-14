La voce dell'assistito, Cianciotto: "Il nuovo centro Inail abbatte i costi e combatte l'isolamento di noi disabili"

Lino Cianciotto, testimonial e assistito, in occasione dell'inaugurazione a Cagliari del nuovo Punto di assistenza del Centro protesi Inail, racconta l'enorme valore pratico del nuovo centro, spiegando come le semplici tarature o la prova di nuovi ausili richiedessero viaggi prima costosi e complessi. La vicinanza della struttura diventa così un incentivo psicologico decisivo per non arrendersi e rimettersi in gioco dopo un grave trauma. Il presidio di Cagliari risolve i piccoli problemi quotidiani, come le infiammazioni da sfregamento del moncone, che se trascurati portano all'abbandono della protesi. Per Cianciotto, la prossimità della cura è una risorsa sociale ed economica fondamentale per l'intera comunità.