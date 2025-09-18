'Le avventure di Orso e Pulcina', un libro per i diritti dei malati oncologici

circle x black
Opera in ricordo della giovane logopedista pediatrica Valentina Lunardi. La presentazione il 23 settembre a Palazzo Montecitorio

18 settembre 2025 | 13.11
Redazione Adnkronos
Martedì 23 settembre, alle 11 a Palazzo Montecitorio (Sala della Regina), è in programma l'incontro 'I Diritti dei malati oncologici - presentazione del libro illustrato Le avventure di Orso e Pulcina', su iniziativa dell'onorevole Valentina Barzotti in collaborazione con Ail - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Un convegno in memoria di Valentina Lunardi, giovane logopedista pediatrica la cui testimonianza di vita continua a rappresentare "un esempio di forza, sorriso e impegno civile", sottolinea l'Ail. Un momento di confronto istituzionale, tecnico e umano per riflettere su cura, dignità, lavoro e qualità della vita delle persone. Nel corso dell'evento sarà presentato il libro per bambini 'Le avventure di Orso e Pulcina', un'opera che "non è solo memoria personale, ma anche messaggio civile e politico: trasformare il dolore individuale in stimolo collettivo".

Il convegno - riporta una nota - vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e della comunità che ha accompagnato la vita di Valentina. Aprirà i lavori il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, seguiranno gli interventi dei familiari, degli amici e del presidente nazionale Ail, Giuseppe Toro. Successivamente un dibattito con alcuni esponenti politici, moderato da Massimo Maria Amorosini, 'Fortune Italia'.

"Valentina era la regina dei sorrisi - afferma l'onorevole Barzotti - e con il suo esempio ci insegna che anche di fronte alla sofferenza si può continuare a creare valore per sé e per gli altri. Il nostro compito, come istituzioni, è trasformare questo insegnamento in azioni concrete a sostegno dei pazienti oncologici e delle persone fragili". "La missione di Ail - dichiara il presidente Toro - è sostenere la ricerca scientifica e assistere i pazienti e le loro famiglie accompagnandoli in tutte le fasi della malattia, sostenendo con determinazione la difesa dei diritti dei pazienti oncoematologici per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro i tumori del sangue e alla loro conoscenza".

